在最新數據顯示美國通膨非旦沒有到頂且還再度刷新40年高點後，市場雖仍普遍預期聯準會將在6月15日的下次會議結束時連續第二次升息50個基點，但在那之後的升息前景可能已經重新洗牌，隨著消費者價格進一步飆升，不排除聯準會可能加大升息幅度或拉長升息周期。

美國5月總體消費者物價指數（CPI）較去同期大漲8.6%，高於4月和市場預期的年漲8.3%，並改寫了3月創下的40年新高（8.5%）。消費者通膨持續白熱化，也粉碎了先前市場對於通膨見頂、聯準會可望在9月停下升息步伐的希望。

受住房、食品和汽油價格大漲帶動，5月整體CPI較4月整整升高1%，遠超出4月的月漲0.3%，亦高於市場預期的月漲0.7%。

排除能源食品價格後，5月核心CPI月漲0.6%，高於市場預估的月漲0.5%，但與4月數據持平。與去年同期相比核心CPI上漲6.0%，略高於市場預期的年漲5.9%，但低於4月的年漲6.2%。

5月經通膨調整後之實質平均時薪和周薪分別較去年同期下滑3%和3.9%，較4月的分別下滑2.6%和3.4%惡化，顯示物價漲幅遠超過薪資增幅，高漲的通膨正不斷加重美國人的生活壓力，進一步侵蝕美國人的消費力，使經濟前景蒙上陰影。

由鮑爾領軍的聯準會無法在短期內宣告戰勝猖獗的通膨，未來幾個月可能會有更多或更大的升息動作，受此打擊，上周五美股全面重挫，道瓊工業指數收跌880點或2.7%，標普跌2.9%，以科技股為主的那斯達克指數慘跌3.5%。

在5月通膨數據出爐之前，路透社發布在6月6日至9日進行的最新調查，受訪經濟學家認為聯準會在6月和7月會議各升息50個基點已成定局，而9月再度升息50個基點的機率正在升高。值得注意的是，經濟學家普遍認為聯準會要到明年才可能停下升息步伐。這和數周前市場傳出聯準會可望在9月縮小升息幅度或甚至停下升息步伐的臆測形成鮮明對比。

根據這份調查，所有85位受訪的經濟學家都預期繼5月升息50個基點後，本周聯邦基金利率將再度調升50個基點，升至介於1.25%～1.50%。此外，受訪經濟學家大多預期7月再度升息50個基點。

雖然超過三分之二的受訪者預期9月將升息25個基點，但超過四分之一受訪者預期聯準會將再度升息50個基點，這高於上個月的比例（約五分之一）。另一個問題所取得的43份答覆，其中位數顯示9月升息50個基點的可能性為50%，而11月和12月升息50個基點的機率中位數分別為30%和25%。

一個收到41份回覆的問題，有將近六成（24位）受訪者認為聯準會要到明年第一季或第二季才會暫停升息；有9位預期會在明年下半年或之後暫停升息，意即經濟學家普遍認為美國央行不會在今年停下升息步伐。只有8位受訪者預期聯準會會在今年某個時候暫停升息。