MicroStrategy已經舉債購買比特幣，並且在3月時用比特幣作為抵押又借了2.05億美元買進更多比特幣。分析師表示，一旦比特幣跌破21,000美元，Microstrategy就必須向加密貨幣銀行Silvergate Bank提供更多比特幣作為擔保，否則銀行有權提早清算其比特幣資產。

繼聯準會一口氣升息75基點之後，英國央行宣布連續第5次升息、瑞士央行亦宣布15年來首次的升息決定，而歐洲央行此前也已經預告將在7月會議調升基準利率25個基點，在全球央行決意壓抑通膨可能導致經濟急劇放緩或陷入衰退的陰影籠罩下，上周美股三大指數都創下了兩年來最大單周跌幅。

比特幣價格加速下探加上股市暴跌，可能挑戰幣圈對該加密貨幣的支持。Tallbacken Capital執行長Michael Purves表示，雖然一些機構購買比特幣是希望能藉此抵消股票和債券的下跌，但現實情況是比特幣並不是一個「獨善其身」的資產。有鑑於比特幣的實用性尚未得到證實，機構投資人未必會逢低買進，「我認為將跌破15,000美元，下跌速度如此之快」。

上周三DoubleLine Capita執行長Jeffrey Gundlach表示，如果比特幣跌至10,000美元，他也不會感到意外。其他分析師表示，比特幣進一步下挫可能迫使更多投資人拋售。

Infrastructure Capital Management投資長Jay Hatfield表示，20,000美元是比特幣一個重要的技術關卡，一旦跌破，就可能引發更多保證金追繳令和「斷頭」賣壓。隨著聯準會的流動性泡沫完全破滅，比特幣將回到疫情爆發前的水準，他預估比特幣將在今年跌破10,000美元。

OANDA資深市場分析師Edward Moya周六表示，比特幣跌破20,000美元意味著對加密貨幣產業的信心已經崩潰，且出現了新的壓力。即使在這一波大反彈中喊得最響亮的「啦啦隊」現在也很安靜，他們對長線仍然樂觀，但他們不會說現在是逢低買進的時候。

目前看來比特幣這一波大屠殺還不會結束，引發了這可能對經濟造成重大衝擊的擔憂。與美國高達21兆美元的經濟總產值或價值43兆美元的房地產市場相比，加密貨幣不到1兆美元的市值相當微不足道，甚至還不到蘋果股票市值的一半。但根據高盛所做的調查，在全球加密貨幣市場中，美國人就持有了三分之一。美國民調和智庫公司Pew Research Center所做的調查發現16%的美國成年人稱他們曾經投資、交易或使用過加密貨幣。

然而經濟和財金專家表示，他們並不擔心加密貨幣對美國整體經濟造成連鎖反應，一個主要的原因就是「加密和債務無關」。多倫多大學經濟學家Joshua Gans表示，在真實世界裡，人們並沒有真的把加密貨幣作為債務的抵押品。既然如此，這只是「帳面損失」很多而已。就經濟問題而言，這排名很低，這也就是為什麼加密貨幣市場仍然比較像是經濟的「餘興活動」。雖然MicroStrategy是一個例外，但在大多數情況下，以加密貨幣作為抵押的貸款只存在於「產業同溫層」。(2-2)