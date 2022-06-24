升息、通膨影響歐美購買力，貨櫃海運需求跟著放緩，上海航交所24日公布最新一周SCFI運價指數小跌5.83點至4,216.13點，跌幅0.13％，歐美主要航線持續修正，其中美東線跌幅2.67％，每40呎櫃運價跌破萬美元大關，是2021年7月30日來首見。

業界解讀，目前市場充滿變數，戰爭、升息、通膨等因素，可能削弱歐美需求端，加上原物料、運輸物流成本仍高，廠商備料生產也傾向保守，可能影響拉貨動能，貨櫃運價持續高檔盤整。

據SCFI最新報價，遠東到美西線每40呎櫃7,378美元，周跌111美元、跌幅1.36％；到美東線每40呎櫃運價9,804美元，周跌269美元、跌幅2.67％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價5,766美元，周跌27美元、跌幅0.52％；到地中海線每20呎櫃運價6,425美元，周跌62美元、跌幅0.96％。

相對看，中遠洋航線續吹漲風，南美線（桑托斯）每20呎櫃運價7,884美元，周漲252美元、漲幅3.3％；波斯灣線（杜拜）每20呎櫃運價3,541美元，周漲124美元、漲幅3.63％；東南亞航線（新加坡）每20呎櫃運價1,073美元，周漲24美元、漲幅2.29％。

進入第三季是傳統海運旺季，貨代業者稱，按往例歐美零售商、製造業7月開始拉貨，但今年觀望氣氛濃厚，加上上海持續復產，貨量、運價走勢恐怕要到7月中下旬會更明朗。