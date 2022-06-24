上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數（SCFI），指數本周持續回檔，來到4216.13點，下跌5.83點，跌幅0.14％。三大遠洋航線都呈現下跌情況，其中，遠東到美東線跌破1萬美元，跌幅達2.67％，跌勢相對較重。

最新一期的運價顯示，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)較上周下跌111美元，跌幅1.48％，為7378美元；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為9804美元，下跌269美元，跌幅2.67％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為5766美元，較上周下跌27美元，跌幅0.46％；遠東-地中海線運價6425美元，下跌62美元，跌幅0.95％。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東都與上周持平，遠東到東南亞及遠東到韓國運費都較上周上漲24美元、3美元，為1073美元及328美元。

由於上海復工後，製造業產能復原還需要時間，解封出貨潮低於預期，中歐航線艙位也呈現寬鬆。另外，經過2～5月淡季，美西碼頭等候船隻自去年第四季高點100艘減少8成至22艘水準，等候天數亦從當時近10天降至5天，運能有所提升，也是近期運價修正原因。