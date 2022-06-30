在全球節能減碳、追求碳中和趨勢下，以及滿足客戶對於綠色產品的強勁需求，遠東新（1402）董事長徐旭東6月30日在股東會上表示，看準此波綠色經濟商機，遠東新已定下目標，2025年綠色產品占全產品比達30％、2030年減碳40％。遠東新將成為全球綠色供應鏈領導者。

徐旭東指出，遠東新的綠色產品中的環保回收聚酯長纖產能全球第一、海洋回收聚酯產能全球第一、再生酯粒（R-PET）則是全球第二。

積極呼應全球減碳願景，徐旭東指出，遠東新將以提升能源效率、燃料替代、發展再生能源、原料使用轉型、發展碳捕捉、利用與封存技術等，開展溫室氣體減量。

遠東新已以2020年為基準年，設定2025年減少排放量20％、2030年減少40％，2050年達成淨零排放目標。

生產事業聚焦綠色減碳，遠東新副董事長席家宜指出，積極打造綠色供應鏈，聚焦開發綠色環保、高端車材與醫療衛材等尖端產品，是遠東新持續在走的方向。

遠東新指出，現有綠色供應鏈中，除了已將廢棄寶特瓶回收再製成飲料用瓶、服飾、鞋材、包裝材料與車材等。創新材料應用也已打入電動車龍頭Tesla供應鏈，提供安全氣囊紗線，也將聚酯應用在風力發電機葉片。

對於下半年營運及景氣展望，徐旭東認為，通膨、俄烏戰爭等變化很大，但，整體上講起來，應該不會差到那裏，對下半年後續市況沒有這麼悲觀。

席家宜更是對下半年的營運及景氣表達「樂觀、有信心」。

席家宜指出，全球品牌廠對綠色產品、減碳標準逐年提高的要求下，加上這次電價、能源飆漲的衝擊下，紡纖供應鏈中的許多中小型、以及無法提供技術研發產製綠色產品的廠商，勢必將面臨被淘汰的考驗。

席家宜強調，「這次的淘汰賽會是歷年來最快、最嚴重的一次」。不過，席家宜表示，遠東新因具備垂直一貫廠、綠色產品兩大優勢，反而有機會在這波淘汰賽中，以綠色供應鏈領導者勝出。