各國為對抗通膨的經濟衰退，陸續啟動基礎建設改革計畫，預估全球2022年到2024年基礎建設支出將超過70兆美元，全面展開對現有基礎建設的老舊汰換或做低碳轉型，預料中長期基礎建設基金將受惠。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，隨著通膨居高不下、俄烏戰爭未解，導致市場震盪加劇，投資風險擴大，面對如此的環境，投資布局慎選攻守俱佳標的難上加難，兼有防禦及成長雙重優勢的基建基金，應是現階段的首選。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華指出，民生基礎建設相關基金兼具防禦及成長雙重優勢，防禦方面如水、電、瓦斯，因為受政府監管保護，且景氣循環較不敏感，定價通常與通膨連動同步上漲，除產品價格穩定外，並具穩定現金流的特性。成長型方面為掌握潛在的基建利機，布局受惠經濟成長的使用者付費產業，如鐵路、公路、機場、港口、通訊，且市場需求及企業收益，隨經濟發展而攀升。

聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉認為，基建基金若具備強收益、強基建特色，將更有助對抗目前的高波動環境。強收益即目標鎖定股利率平均6％以上的基礎建設與公用事業，擁有較全球股票更高的收益率，以實質息收對抗通膨。強基建除涵蓋傳統的水電瓦斯等民生事業，更囊括新型態基建，如汰舊換新、能源轉型、老年照護及5G電信，將基建商機一網打盡。

陳慧蓉強調，基建基金應以鎖定全球基礎建設概念的高殖利率股票，且提供每月配息的機制，更適合尋找優質且固定收益來源的目標。隨2022年全球經濟仍維持成長，預估基礎建設股未來深具潛在上漲動能，現階段有利中長線布局策略，或定期定額方式，不僅掌握股價、股息雙贏優勢，更是穩健或保守型抗通膨的資金最佳避風港。