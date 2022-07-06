金價5日跌破1,800美元重要關卡，然而在全球物價明顯走高，法人表示，雖然金價未來不易大漲，因避險需求仍在，但不建議重押且宜作波段操作。

因美元匯價走強，使金價在5日出現明顯跌勢，每盎司並跌落至1,800美元之下，6日仍續挫。富蘭克林證券投顧表示，黃金在陸續跌破1,900美元、1,850美元、1,800美元等關卡後，此三價位已從支撐轉為壓力，且在美國通膨預計仍將維持高檔下，聯準會仍需維持鷹派升息基調，這可能使美元維持強勢格局、實質利率持續攀升，再加上大陸實體黃金需求因防疫限制而下滑，金市中長期面臨的供給過剩狀況的確較不利於黃金，惟近期各國因高通膨難解而迫使央行激進升息，加劇各國陷入衰退的機率，若市場風險情緒降溫，仍將為黃金提供下檔支撐。

從技術面看，富蘭克林證券投顧說，在1,900美元以上價位將面臨先前龐大的套牢區，對金價的壓力也會愈來愈強，短線上金價上漲仍先以反彈視之，短期內黃金市場多空交雜，金價震盪難免，尚未進場者可先保持觀望，已進場者則建議做好金價將持續震盪的準備，並逢反彈適度調節。