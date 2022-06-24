根據證交所統計，加權指數24日收在15,303點，較上周五15,641點下跌337.94點，跌幅約2.16％，而在產業別指數方面，單周漲幅冠軍由汽車類指數上漲5.71％拿下，跌幅則以航運類指數重挫12.44％最多。

未含金融類指數下跌362.15點，跌幅約2.69％，未含電子類指數下跌103.90點，跌幅約0.56％，未含金融電子類指數下跌239.37點，跌幅約1.53％。

此外，台灣50指數收在11,707點，較上周收盤12,037點下跌330點，跌幅約2.74％，顯示權值股面臨較大修正壓力。寶島股價指數收在17,429點，周跌幅2.24％。

關注量能部分，集中交易市場本周總成交金額為1.31兆元，全體上市股票成交金額為1.23兆元，股票成交量週轉率2.53％。

各產業上市股票成交金額前三名為半導體類3,883.82億元，占全體比重約31.35％、航運類2,552.65億元位居第二，占比約20.6％第三名則是電子零組件類的988.91億元，占全體上市股票交易金額7.98％。

成交量週轉率前三名產業為航運類11.73％、汽車類11.28％、電器電纜類5.59％。

證交所統計，累計今年年初開盤迄今共113個交易日，集中市場總成交金額為31.64兆元，市場日平均成交金額為2,800.06億元，股票成交量週轉率為58.96％，股票日平均成交量週轉率為0.52％。

另外，全體上市公司24日市值47.62兆元，較上周五市值48.65兆元減幅約為2.12％。