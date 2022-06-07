大陸今年就業形勢嚴峻，很多應屆畢業生抱怨工作難找。香港01報導，有大陸網友發現，一間知名網路遊戲公司推出付費上班「實踐計畫」，求職者要繳交17800元（人民幣，下同）申請費，就有機會加入一款「無縫大世界多人在線生存類」網遊的開發工作。該公司開發和發行過多款知名遊戲，包括Dota2，還製作和發行過大量知名電影。

最近，微博資訊科技類帳號「@逮獺科技」提出建議：大學生可以通過「付費上班」的方式，實現就業、積累經驗，同時也給企業帶來現金流。這一建議很快遭到網民聲討，認為很多人是為了賺錢才上班，如果變成「我給老闆發工資」，那還不如在家躺平、自我隔離算了。

報導稱，然而這樣的「建議」原來早已成真。有網友在微博上張貼知名公司「完美世界教育」的實踐計劃，其中寫明參與者需要交納17800元申請費，才能進入一款「大型世界多人線上生存類」網路游戲的開發項目工作。

項目描述顯示，邀請求職者參加項目，一同開啟全流程開發、測試階段，體驗並實踐多風格設計方式。該計劃申請名額為14人，其中包含遊戲策劃、3D美術設計、遊戲動作設計、原圖概念設計等多個類別，實踐時間為3個月或以上，但超過3個月不再額外收費。

報導稱，推出計畫的「完美世界教育科技公司」，正是大陸知名網路遊戲廠商「完美世界控股集團」旗下的公司。進一步搜索還能發現，「完美世界教育科技公司」的最大股東，就是完美世界的創辦人、董事長池宇峰。

在淘寶搜尋「實習」等關鍵詞，也可看到不少商家打着「衝刺大廠offer」、「金融、券商、快消實習內推」、「1對1服務，世界500強名企實習內推」之類的廣告。不少網友也提出質疑，認為這就是花錢購買工作經歷，根本不是真的去上班：「付費上班，真是大開眼界了！」、「現在很多公司都這樣賺錢，跟培訓機構沒兩樣了」。

不過，也有網友認為，有需求才會有市場，付費就業、洗經歷的現象之所以存在，某種程度也是真實反映了遊戲產業的求職現況。但有網友表示，這種模式在遊戲產業已很普遍，「付費上班」已形成一條灰色產業鏈，大多是以類似「完美世界教育」這種形式運作，讓實習生付費幾千到兩萬不等的價格實習一個月，有些想待久一點還要加錢。

對此現象，報導引述重慶大學經濟與工商管理學院博士生導師、中國市場學學會理事廖成林認為，學生完成了學業，做好了知識技能的儲備，被社會接納，走上工作崗位叫做「就業」，但這種所謂的「付費就業」則相當於在玩文字遊戲，「工作就是工作，責權是十分清晰的。而『付費就業』根本上是一種消費，相當於花錢購買一種技能培訓，根本就算不上就業。當然，如果是企業推出培訓產品則另當別論。」