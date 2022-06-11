在這個全球化的時代，外語能力已經成為企業選用人才的標準之一，基本的英語更幾乎是各家公司徵才的必備條件，除此之外，日語人才也有越來越多的趨勢。面對競爭的就業環境，你知道要如何才能脫穎而出嗎？

其實，有很多特殊語言，會的人與常見的英日語人才比起來相對較少，但需要這些語言能力的企業也非常多喔！有許多外商都在徵求歐洲語言人才，也有很多公司需要像是韓文、阿拉伯文這類特殊語言的翻譯人員。具備特殊語言能力，不只是多一個優勢，也會因為相同領域中的競爭對手較少而很容易被企業相中，相當吃香！那麼哪些學校是學習這些特殊語言的好地方呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出全國五所前段特殊語文學系大學，快點來看看吧！

國立政治大學

政治大學設有阿語、韓語、土語、歐洲語文及斯拉夫語文學系，其中阿拉伯語、土耳其語和斯拉夫語都是全臺唯一的系所，可謂特殊語文學系的翹楚。

由於這些語文學系本身的特殊性，政大培育出許多難以取代的語言人才。除了紮實的語言課程外，這些少見的特殊語言，也讓學生們接觸到更多不一樣的文化，多元文化體驗培養出了宏觀視野，更讓學生們廣涵了文化深度。

中國文化大學

文化大學擁有多元的語文科系，其「國際暨外語學院」設有韓、俄、法等三個特殊語文學系，也有韓文、日文碩士班，致力於培養多元外語與商務人才。

為了讓外語的學習能更多元實用連結就業力，文大國際暨外語學院近年特別增設「觀光模組」和「商管模組」兩種跨域課程各30學分，培養學生第二專長。

除了一般課程訓練，文化大學還提供E化多媒體教學，方便課後學習。此外，也重視文化培養，開設語言文化、社會、藝術與思潮等相關課程；並搭配職場即戰力的跨域模組，培育全方位的語言人才，讓學生畢業後不管是繼續深造還是投入職場，都更具優勢競爭力。

淡江大學

淡江大學設有俄、德、法、西班牙語等特殊語文學系，致力培育具國際視野及文化溝通能力的語言人才。除語言、文化課程外，也重視實用能力培養，畢業校友在商業、教學、翻譯、新聞、旅遊等領域都有非凡的成就。

淡江的語言系所提供交換生計畫，通過系上甄選的學生可在大三時前往國外留學一年。另外還有校外實習、海外實習等計畫，開拓學生視野並培養實質能力。

輔仁大學

輔仁大學設有德、法、義、西班牙語等特殊語文學系，其中義大利文更是全臺獨一無二的語言系所。多元的語言系所選擇，讓輔仁大學培育出許多優秀的語言人才。

為了培養具有國際視野的語言通才，輔大與海外姊妹校合作，高年級學生可在通過甄選後至姊妹校修習學分，校內每學期也都會有外籍交換生共同上課，藉由不同文化碰撞，提升學生的溝通交流與國際視野。

文藻外語大學

文藻外語大學為全臺唯一的外語大學，以語文課程訓練為重點目標，多年來培育出許多優秀的語言人才。文藻設有法語、德語、西班牙語等特殊語文學系，並積極拓展與美、歐、亞、非、澳、大洋洲等地區教育機構的合作關係，希望能給學生帶來更宏觀的視野。

除了語言能力，文藻也相當重視實用技能，目標為培養出外交商務、翻譯、觀光、外語教學等人才，因此也會加強相關文化知識的認識，如政治、經濟、文化層面等等。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年05月21日至2022年05月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『特殊語文學系大學』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。