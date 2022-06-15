台東縣成功鎮「吹海風的八嗡嗡鳳梨」上市，就連鳳梨心的纖維也很細緻。（莊哲權攝）

台東縣成功鎮農會舉辦「吹海風的八嗡嗡鳳梨」促銷活動。（莊哲權攝）

台東縣成功鎮農會今天舉行「吹海風的八嗡嗡鳳梨」推廣活動，農會表示，當地的鳳梨因有太平洋海風吹拂、充足日照和純淨山泉水灌溉，自然無汙染，香氣足、纖維細，甜度高，就連「鳳梨心」的口感也很細緻，因為產期只有1個月，民眾嘗鮮「手腳要快」。

台東縣成功鎮農會總幹事張恭銘表示，八嗡嗡鳳梨每天吹著太平洋的海風，一年四季有充足的陽光，有股淡淡的鹹味，風味與西部的鳳梨迥異，而且都是「在欉紅」，未經人工催熟，甜度較自然，就連一般人都切除不吃的鳳梨心，纖維也很細緻。

張恭銘說，八嗡嗡鳳梨種植面積約16公頃，年產量530公噸，大部分是當地阿美族人栽種，每年6月中旬成熟上市，雖然產量沒西部那麼多，農會去年開始推展宅配，消費者回購率相當高，價格也比西部好，農會收購價1公斤45元。

今天的推廣會現場，還提供手作教學，教導民眾親手製作今年主打的鳳梨醋、鳳梨酒、鳳梨酵素等3種鳳梨加工品，現場還有農民研發的炸鬼頭刀混搭鳳梨，風味也很獨特。

另外，有感於疫情肆虐，影響民眾日常生活，農民林容右特別向台東區農業改良場取經研究，與丈夫高永強花1年時間利用益生菌培養研發改良鳳梨，不灑農藥、少量種植，要讓民眾吃得健康增強免疫力。

台東農改場長陳信言則指出，八嗡嗡鳳梨白天吹著海風，沿著海岸特殊環境生長，品嘗起來確實質地細緻、香甜可口，由於產期只有1個月，加上產量不多，消費者「手腳要快」。