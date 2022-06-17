台東縣政府17日公布熱氣球嘉年華入園清潔維護費收費標準，並宣布東漂民眾及縣民皆享百元無限次入場優惠。（蔡旻妤攝）

2022台灣國際熱氣球嘉年華即將於7月2日開始，活動為期45天，台東縣府17日公布活動期間入園清潔維護費收費標準，並推出優惠，凡設籍台東或在台東縣工作、就學者只需繳交100元，可無限次進出園區，於18日起在台東停管中心受理申請。

熱氣球是台東年度觀光盛事，歷年皆吸引大批人潮，台東縣府今天宣布，針對設籍台東或在台東縣內服務、工作、就學者祭出優惠，只需預先繳交100元就可無限次進出園區，現場將不再開立繳費單據，預先繳交辦理時間自明日起至8月15日止，早上9點至晚上8點可前往台東市傳廣路79號停管中心辦理。民眾只要持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人或家人汽車行照即可申請（車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用優惠）。

縣府交通及觀光發展處特別提醒，熱氣球嘉年華活動期間駕車前往活動現場的民眾，無論大、小車輛（客、貨車）、機車皆會收取入園清潔維護費，收費標準平日（週一至週四）機車為30元／次，汽車及大型重型機車為100元／次，假日（週五至週日）機車為50元／次，汽車及大型重型機車為200元／次，自行車免收費，收費時段為活動期間每日上午5點至7點半及下午4點至7點半。

停車收費採巡場開立繳費通知單的方式，車輛離場後民眾可持單據於繳費期限內至全台統一超商（7-11）、全家便利商店、OK便利商店、台東市傳廣路79號停管中心繳費，或下載行動支付APP：車麻吉、PI拍錢包、LINE Pay Money、街口支付、歐付寶等查詢繳費，繳費時應索取繳費憑證並保存6個月以維護權益。

縣府交通及觀光發展處也特別呼籲，為避免道路壅塞，園區全線禁止路邊停車，請參與熱氣球嘉年華的民眾將車輛停放於活動指定停車區，敬請遵守規定並配合交通引導人員指引停車。相關入園資訊與台東縣民優惠申請辦法可至活動官網或FB粉絲專頁查詢。