台東縣今日新增600名確診者，527名民眾戶籍或居住地分在台東、73名為外縣市醫院通報台東縣今天也新增1確診個案死亡，為80歲男性，已接種3劑疫苗，本身有心血管疾病病史。

目前台東縣累計確診個案12929人、居隔者1870人。針對確診者分流收治情況，截至5月 29日下午16點為止，住院收治人數為94人、加強版集中檢疫所為56人、居家照護現管人數有4178人。

台東衛生局表示，中央公布今日台東縣1確診個案死亡資訊，為80歲男性，已接種3劑疫苗，本身有心血管疾病病史。衛生局強調，近日國內死亡案例中，長者佔高比例，且不少是未接種任何疫苗，呼籲65歲以上長者能夠盡速接種，並請民眾協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，且65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者第3劑打滿5個月、可再接種第4劑。

台東縣衛生局指出，目前縣內除了原有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件外，再新增1兒少安置機構群聚案，所有機構今日總計有18例個案。

在校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診161生、25師，累計共2281生、277師。

縣長饒慶鈴表示，為減輕家長負擔，台東縣政府訂於6／1、6／2晚間6點至9點在寶桑國中活動中心，專為104／9／2至106／5／31出生並就讀台東幼兒園所的幼生開設BNT疫苗快打站，將於明（5／31）天上午9：00開放線上登記（預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app），額滿為止。

縣府也呼籲，近來網路詐騙猖獗，也有業者網路上非法販賣快篩試劑的情況，呼籲有購買快篩試劑需求的民眾，請到各地合法販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所購買，請勿在網路上購買及販賣。並提醒，網路上不可販賣快篩試劑，請民眾勿以身試法。