疫情往中南部燒，台中市30日新增新增7540例本土個案、10中重症、18死，一名38歲有糖尿病史女性，5月27日確診，隔日出現噁心、嘔吐還狂吐血掛急診，目前收治在加護病房救治。

台中市連日新增確診本土個案呈緩步下降，但死亡個案卻不斷增加，29、30日兩天甚至新增中重症少於死亡個案，是否疫情高原期，需持續觀察。

台中市衛生局副局長邱惠慈指出，台中也新增10例中重症，年齡為38至92歲，都有慢性病史，8人未有接種疫苗紀錄；而最年輕38歲病患接種3劑疫苗，因有糖尿病史，27日出現症狀快篩陽性確診，28日突然噁心、嘔吐，還吐血5次，被送到急診搶救，目前已收治在加護病房救治中。

台中市累計台中市追蹤照護仍有85名中重症，另有76人因為病況好轉已解除追蹤。

另，單日死亡個案飆到18人，再創新高，年齡層從53歲到98歲，其中最年輕的53歲男姓，原有糖尿病、腎臟病、高血壓病史，為機構住民，他打過3劑疫苗卻在5月17日快篩陽性確診，5月27日死亡，死因為呼吸衰竭合併硬腦膜下腔出血。