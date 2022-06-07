巴拿馬籍貨輪「榮太丸號」去年9月下錨停泊在高雄港外海，船上3名越籍漁工疑似不堪工作艱辛，直接跳海、單靠游泳圈就從旗津海岸公園偷渡上岸，2名阮姓男子當場被海巡人員逮獲，黎姓男子則脫逃至新竹縣打黑工，今年3月被抓到。高雄地院判依入出國移民法，判黎男拘役25天，可易科罰金及上訴。

去年9月16日凌晨，巴拿馬籍貨輪「榮太丸號」暫時停泊在高雄港外海1.6海浬處，阮男、黎男等人疑似不勘船上工作太艱辛，想到台灣打工，趁著天色未明，貿然抓了游泳圈就直接跳海，一路朝旗津方向游去，3人最後在旗津海岸公園順利登陸。

事發當天一早，船長清查船員，就發現黎男等3人不見，懷疑3人早已偷渡上岸，立刻通報海巡署高雄查緝隊找人。兩名阮男在旗津被海巡人員發現逮獲，黎男則早已趁亂脫逃，跑到新竹縣竹北市打黑工。

兩名阮男事後遭高雄地院判拘役15天，可易科罰金。法官認為，黎男未經許可就非法入境台灣，有礙我國政府對入出國之管理與國家安全之維護。但念在他坦承犯行，只是想來台灣多賺一點錢，非法入境停留時間約6個月，最後依入出國及移民法判他拘役25天，得易科罰金，可上訴。