1名女網友日前與友人入住西門某旅館，三人房一晚僅1500元，該旅館在破舊商業大樓裡，入住後房內瀰漫二手菸味，廁所也有尿漬，詭異的是，她的朋友日後遭逢車禍，宮廟人員說是當時她們敲門後沒有留足夠時間讓「房客」出來，朋友才被煞到出事，文章曝光有網友透露該旅店曾有火災，造成3名消防員殉職。

該女網友在臉書「靠北住宿2.0」發文表示，她日前3月與2名友人入住西門某旅館，到達現場發現旅館位在1棟出入複雜的商業大樓裡，大樓內還有有小姐陪酒的KTV，旅館櫃檯張貼著千萬不能吸毒的公告，讓她很不安心，最後仍入住後發現廁所馬桶有好幾滴尿漬，她則放棄請旅館清潔，自行清理就好。

女網友與友人入住西門某旅館，三人房僅1500元，日後該朋友遭逢車禍意外，宮廟人員說是當時她們敲門後沒有留下足夠時間讓「房客」出來。（翻攝自臉書「靠北住宿2.0」）

該女網友說畢竟該3人房一晚僅1500元，實在不忍苛責，入住後不但聞到菸味，晚上房間上方還傳來大力碰撞聲，她與友人睡不著忍到早上5點，她出房門時還遇到一群青少年疑似正在找人，後來才得知樓上是撞球館，疑似是館內的人移動椅子造成聲響，她最後只好回房間無奈地勉強睡去。

該女網友的1名同住友人日後發生車禍，據宮廟師姐指出是當初入住時敲門沒有等10幾秒就進房，導致該友人被煞到，目前收驚完已經沒事；其他網友留言「能撐到最後一刻才退房，真是厲害」、「不要省那個錢…感覺就很多故事跟事故呀」，也有疑似前員工爆料「我只能說這正常發揮啊，人都快走光了…」，還有人說「飯店之前發生過火災，3名消防員殉職」。