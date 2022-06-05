阮姓移工2日駕車疑未遵守交通號誌與機車相撞後，立刻與車上乘客棄車逃逸。（民眾提供）

台中市龍井區發生一起移工肇逃車禍事件，越南籍逃逸移工阮男2日駕車北行中華路3段，疑未遵守交通號誌，與中山路2段東行的電動機車相撞，騎士陳女重傷昏迷送醫，阮男與車上5名移工棄車逃逸，警方隨後逮捕阮及乘客共4名，另2人逃逸中，訊後將依公共危險罪送辦。

調查指出，24歲阮男2日駕駛小客車載5名同鄉，行經龍井區中華路3段內線車道北行，此時，27歲陳姓女子騎乘電動機車東行中山中路2段，阮男疑未遵守交通號誌，造成兩車相撞，陳女機車零件四散，安全帽也掉落在地上，人也重傷昏迷。

阮男肇事後將車停於肇事路口約50公尺路旁，立刻與車內5名越南籍移工，兵分兩路逃離現場，警方獲報趕到現場，經路過民眾提供逃離方向，迅速將阮男等4人逮捕，另2人逃逸中。而陳女則全身多處骨折，目前昏迷指數6。

阮男供稱車子是借同鄉人頭購入，警方指出，經酒測後阮無酒精反應，訊後將依公共危險罪送辦，另3名乘客已先移送台中專勤隊。