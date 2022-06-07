王思雲創作石龜模樣逗趣，吸引不少國內外藏家搶收。（林和生攝）

因為妻子愛龜，愛烏及屋的美術老師王思雲，嘗試自學雕刻技巧，5年內創作上千隻石龜，不僅在國內網路平台熱銷，吸引藏家搶收，作品更賣到國外，幾乎還沒完成就已經銷售一空。

「就是賭一口氣」，談到自己的烏龜石雕創作起源，其實真的是誤打誤撞，王思雲說，2016年底自己在河床邊撿了一塊石頭，輾轉連絡上一名石雕師傅，計畫雕刻一隻海龜送給老婆當作生日禮物，待作品完成後發現，對方將海龜雕成陸龜，讓他決定自己動手做，便一腳踏進這石雕領域。

同屬藝術創作，但繪畫、設計專長的他，對於石雕根本是門外漢，從簡單的拋光，以現在一小時便能完成的工法，初期手工磨石一整天還搞不定，他開始四處拜師，邊做邊學，掌握訣竅後逐漸上手。

為了賦予作品生命，他在創作前都會前往河床、溪邊尋找創作媒材，偶爾也會從國外網購特殊石材，王思雲說，住家附近的荖濃溪及隘寮溪水系，沿線石頭就有上百種，如何挑選適合的品項進行創作，「其實親自走一趟最快」。

從大到小的作品，每年產出超過200隻，有時靈感一來，不到一天一隻栩栩如生的龜便映入眼前，拿起一隻名為「鋼鐵媽咪」的非賣品，龜殼特地仿造鋼板模樣，就像母親總是呵護孩子的象徵，是去年送給媽媽的母親節禮物；還有背上綁著蝴蝶結，睜一隻眼、閉一隻眼，是他為愚人節創作的節慶限定款。

目前透過網路銷售，作品已經排到一年半後才能取件，走紅程度也讓他受寵若驚，他說，其實自己個性急，烏龜緩慢且慵懶的生活態度，是他要學習的地方，被問到未來是否創作其他動物，王思雲打趣地說，「烏龜都做不完了，你說呢？」