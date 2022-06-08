1名網友在社群網站《Dcard》發文，他日前上網訂購1個10人份的電鍋，怎料送來的卻是迷你版電鍋，原PO一度懷疑遭到詐騙，還好求證後得知是烏龍一場，店家僅是先將贈品寄出。 貼文一出，大批網友們都被這可愛的迷你電鍋吸引，留言跪求購買連結。

原PO網購10人份電鍋，卻收到迷你電鍋，網友們直呼：「好想要」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在社群網站《Dcard》發文，他是名北漂青年，有鑑於居家上班習慣叫外送，開銷居高不下，他便決定自己下廚，透過網購下單1個10人份的電鍋，商品到貨時因湊巧忙公事而請房東代收，怎料下班拆包裹時，10人份的電鍋竟成迷你電鍋。

原PO表示包裹大小和重量跟一本書一樣重，而該迷你電鍋也同樣附贈完整配件，舉凡內鍋、內鍋蓋、蒸架一個都沒少，甚至還附贈一盤迷你肉包，讓他忍不住笑說，「這電鍋別說10人份，1人份的東西都有困難」，他起初懷疑遭到詐騙，後來上購物網站查詢，才發現迷你電鍋是贈品，只是比正貨還要早寄送，害他白白嚇出一身冷汗。

文章一曝光，網友們紛紛留言笑說：「好可愛的贈品哈哈」、「贈品很可以，但我不要電鍋」、「肉包是隱藏版欸」、「對螞蟻來說是十人份電鍋沒錯」、「是說鍋子旁邊是掛鍋蓋的，不是放飯匙」、「好想要迷你電鍋」、「贈品太棒了吧」。