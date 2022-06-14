法蘭黛樂團成立於2009年，在facebook擁有7.2萬人追蹤，迷幻慵懶的曲風被粉絲們熱愛，2018年發行單曲《我們一定會再相遇》，同時是電影《鬥魚》片尾曲，主唱法蘭Fran（陳怡穎）於2020年演唱電影《親愛的房客》主題曲《 在夢裏In Dreams 》，獲得第57屆金馬獎最佳原創電影音樂的肯定；近日法蘭在社群平台發文，點外送居然遇到五月天阿信，連阿信本人都回應了。

歌手法蘭昨（13）日在社群平台發文：「今天，阿信惱絲（老師）」送餐給我～ 感動～最近都在窩著做新專輯，收到這溫暖⋯真的是⋯啊⋯該給小費啊～（給了）」，仔細一看外送平台的截圖中，外送員的名字是「信宏」，而五月天阿信的本名正好就叫陳信宏，名字一模一樣，這個巧合讓網友虧「原來阿信惱絲（老師）已經影響收入到要去跑外送了嗎？！請跟他說把歌寫出來就會有收入了」

這則貼文讓許多網友在留言處標記阿信，阿信看到後樂回：「轉發本文，可預定總裁送餐」，超親民回應讓網友們開啟點餐模式「原來總裁防疫期間，還在開發新事業，連uber都被總裁納入旗下了」、「雙層麥香魚搭A餐 飲料要可樂，謝謝」、「送個餐還能順便點歌嗎」、「麻煩外送總裁，可以不要餐」、「阿信總是有很多的副業」，網友的踴躍程度讓法蘭直呼「是不是害到總裁業務增加一項了」