保險經紀公司陳姓副總提告指控，委託手下、準女婿賴男投資李紫華主導的投資案，投了1467萬餘元、收回本利1378萬餘元。賴告知李是不法吸金後，2016年6月起陸續共借款620萬元，去年與女兒分手，請求賴男清償或賠償欠款。賴男辯稱未受委任，且款項是投資款，法官追查，賴也是李案被害人，借貸證據不足而駁回，可上訴。

陳姓副總提起民事損害賠償訴訟，指控在保險公司跟隨他招攬保險的賴男，不但是手下，也與他女兒交往多年，甚至一度論及婚嫁，他將賴視為自家人。2015年2月間，賴母告知他由李子華主導的投資案有利可圖，他即委託賴男投資。

陳男說，自2015年2月起至2016年4月間匯給賴男共1467萬2千元，賴男交給他有李子華開立支票款及匯款等本金及利息共1378萬9千元，2016年6月後就不給利息，並在同年7月告知他，李投資案是不法吸金。

陳男指控，賴男自2016年6月起即以急需資金借錢，陸續借了620萬元，在去年間與女兒分手。

賴男坦承收款620萬元，但否認詐欺、借款，辯稱，陳男聽到投資案獲利佳，自己決定投資，他基兩人同事、與陳女交往，才好意施惠，只單純協助交款、轉達資訊，並無委任關係。李在2016年7月起拒不給利潤及本金，他也立即通知陳男，並與他到調查單位製作筆錄。

法官勘驗陳男提供的雙方Line對話紀錄，認定賴男只轉達投資訊息，陳男決定投資金額就匯錢，賴男再將李分配的本利轉交陳男，不足認定雙方有委任關係，且陳男未提出借貸證據。

法官追查李投資案，因李在2017年4月間身亡，偵辦檢方予以不起訴處分，根據不起訴處分書資料，賴男也是被害人，陳男在2014年8月至2016年7月間受害金額為2億元，並無法證明賴男違法吸金或侵權，全案駁回。