交通部鐵道局辦理「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」地上權案，今(14)日正式與聯發科(2454)成立的旭源投資正式簽約，此案投資金額高達90億元，預計將在116年完工啟用。

今日簽約的新竹專二地上權案，位於新竹高鐵站第一排，為70年地上權案，土地面積5,252坪，最高允建樓地板面積達1.8萬坪，未來聯發科技將投入90億元，以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」等四個城市概念，規劃該案成為科技城市新地標，透過高鐵的交通優勢，吸引北部優質人才，全案預計在116年完工啟用。

負責招商的第一太平戴維斯黃瑞楠董事長表示，新竹的產業動能以及高科技人才含金量，位居全台之冠，再加上大面積土地難尋，地上權正受到長期持有的自用型廠商或專業投資人青睞，近2年鐵道局釋出的幾宗地上權陸續成功招商。接下來，位於新竹高鐵站前的新竹專一地上權案，將於8月截標，預估開發面積可達3.2萬坪，投資金額上看160億元，兩大地上權案的成功招商，將進一步推升新竹高鐵站站區整體發展。

科技業前景看好帶動科學園區營收快速成長，2021年新竹科學園區進駐廠商營業額達到1.58兆，年增率27%，園區的進駐率更是長期額滿，因此近期科技廠多選擇在園區外拓展辦公空間，主要集中在竹北市，例如新竹高鐵特區的華邦電與慧榮科技總部大樓、新竹縣政府規劃的竹北AI智慧園區則成功引資智邦、緯創等科技大廠建置辦公大樓，另外，台元與昌益科技園區也相當受到歡迎。