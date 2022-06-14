國立東華大學縱谷跨域書院響應政府助弱勢學生進入公立大學就讀政策，特別創設有計畫願景「鮭魚組」，優先提供校內工讀機會，讓他們有時間專注課業，然而，今年9月將迎來首批學生，但近期物價膨漲快速，校方擔憂學生求學路上恐面臨龐大負擔，因此在校務基金捐款系統設立「縱谷書院學生清寒獎助學金」，盼各界善心人士捐款投資國家未來棟樑，讓他們安心就讀。

東華大學表示，縱谷跨域書院是國內各大學第一間著重專題來發展專業的跨領域學士學位學程，有素養指導教授與專題指導教授的雙導師制，且其學制極其彈性，除按照縱谷本身的課程規畫，依其畢業專題與修課內容，授予文學學士學位或社會科學學士學位。

縱谷跨域書院分為「章魚組」及「鮭魚組」，分別提供具跨領域素養的高中生，及中低收入背景家庭出身的青年申請就讀，去年11月首辦特殊選才招生，報名激烈，其中，章魚組錄取率僅有7％，鮭魚組則是35％。

由於「鮭魚組」的錄取學生多從外地遠赴花蓮就讀，儘管求學期間表現優異，卻還是得面臨家庭各種難題，如今，隨著學生9月即將入校就讀，校方未來雖會優先提供校內工讀機會，但能有效減緩生活開銷的負擔卻十分有限，因此如何讓優秀但際遇艱難的學生安心就學，是校方相當關切的課題。

負責縱谷跨域書院的規畫與籌辦的東華共同教育委員會主陳復表示，鮭魚組的學生除要面臨學雜費用，生活費也會是一筆開銷，如何不讓學生花費太多時間於校外打工，是一大難題。經與校長趙涵捷討論，決定於校務基金捐款系統設立「縱谷書院學生清寒獎助學金」，盼能獲得社會的關懷與支持。

「縱谷書院學生清寒獎助學金」（指定用途專戶計畫代碼 111F005），可接受各界善心人士的捐款，或藉臺灣銀行花蓮分行（銀行代碼：004）來捐款，戶名：國立東華大學403專戶，帳號：018036071116。趙涵捷表示，縱谷跨域書院鮭魚組的學生是社會的瑰寶，希望提供管道，讓這些同學能安心就學，「支持每一位縱谷跨域書院願景計畫鮭魚組的學生，都是在投資國家的未來」。