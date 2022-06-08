政府近年大力提倡綠能發電，有名網友在臉書分享，最近有廠商到自家社區宣傳頂樓加裝太陽能板，他好奇詢問「請問有人裝這個嗎？有什麼優缺點？」引起其他網友熱議。有人直言如果社區位在北部則不建議裝，因為太陽太少。

原PO在臉書社團爆廢公社公開版發文指出，有廠商到我們社區鼓吹頂樓裝太陽能板，而且會根據坪數給補助，一年可以給住戶5000~8000元，他好奇裝太陽能板有什麼優缺點，不少網友分享經歷給出解答。

網友紛紛留言表示「要裝在日照時間夠長的地方才划算」、「北部太陽太少，真的沒很好，南部應該比較合適」。更有人進一步分析優缺點，優點是頂樓比較不易熱，缺點則是清掃比較麻煩。

多數網友不建議加裝太陽能板，有人表示「廠商如果擺爛，太陽能板回收是一大問題，而且為了維持發電效能，板面需定時擦拭清潔」、「坪數夠大的話，太陽能板是很可觀的被動收入」。

房仲業者指出，幾乎都是中南部透天加裝太陽能板，因為日照時間夠久才划算，至於房價部分，應該影響不大，買家多半是擔心裝基地台有電磁波等問題。