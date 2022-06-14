興富發(2542)今日舉行股東會，董事長曹淵博回答股東時指出，面對缺工、缺料公司已做因應的措施，目前消息面讓市場信心有所疑慮，但依外銷訂單等來觀察，台灣經濟還是不錯，房市受到疫情影響買氣鈍化，但預期6~7月疫情受到控制時，應該會有修復式的反彈。

美Fed升息腳步不停，台灣若是再度升息，對房市是否會造成更大的影響?曹淵博說，2009~2015年期間，美國也有升息，這個並不是影響房市表現的絕對原因，在這個期間台灣每年交屋維持在30萬棟以上。他說，現階段剛性需求仍在，預估2022下半年房市仍將會持穩，在房價房面，牽涉到通膨、營造成本飆漲等，未來房價將維持不墜。

興富發悅誠廣場將在8月31日熄燈，發言人廖昭雄副總直言，要在8月31日前完成廣場裡面各個廠家的合約，在合約完成之後，才計劃如何開發，不會把這筆土地閒置在那裡，應該會朝興建方式去應用。目前興富發暫時不會再開發大型的商場，未來的方向將會考慮社區型的商場，提高商辦大樓的價值。

2022年消息面上有許多不利因素，包括通膨、缺工、缺料，股東們擔心獲利縮水影響到未來股利政策的發放?董事長曹淵博則要股東放心並指出，原物料上漲並不是在這個季度才發生的，公司在2021年就已針對原物料上漲和缺工做了必要因應措施，包括工法的改進包括預鑄、鋁模板等等，提升工率降低人工的依賴。他說，公司一直維持一定的推案量和完工個案，因此多數採取包工模式，未來2~3年的推案要使用的原料，不少已在去年已經準備好，缺料對公司來說，應該不是問題。