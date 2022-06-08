梅雨鋒面過境，苗栗縣山路道路易有坍方落石，汶水國小工友駕駛棒球隊專車行經苗62線3公里處，突遭落石擊中右側車身，造成車門凹陷變形，所幸無人員受傷。

苗栗縣警察局大湖分局今天指出，大湖派出所7日下午2時許接獲報案，大湖鄉苗62線3公里處有車輛遭落石砸中，警方到場時，張姓駕駛（59歲）已將車輛移置安全無落石地區。

警方表示，現場為泰安鄉汶水國小的廂型車遭落石擊中，導致右側車身、車門鈑金凹陷損毀、變形，車內僅駕駛1人並未受傷。

汶水國小校長黃秀英告訴中央社記者，遭落石擊中的廂型車是多年前由善心人士捐贈，作為校內棒球隊專車，昨天下午張姓工友駕車載物品外出維修洽公，返回學校途中，在苗62線遇上落石，所幸只造成車輛受損，張姓工友也平安。

黃秀英表示，近期學生採線上遠距教學，意外發生當時車上沒有搭載學生，張姓工友幸運逃過一劫，目前正等廠商報價進行車輛維修，但也充分反映山區道路每逢梅雨鋒面或豪大雨，易有落石坍方，偏鄉學校教職員生上下學必經「落石區」，幾乎是冒著生命危險，都得提心吊膽，更要時時刻刻提高警覺。（編輯：李亨山）1110608