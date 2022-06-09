高雄三民區一間吳姓阿嬤的熱狗攤，由阿嬤獨自經營長達24年，多年堅持一支熱狗只賣10元，直到近年敵不過物價上漲，調漲到一支13元、接著又漲到15元，但仍是當地民眾的佛心下午茶，不過阿嬤日前貼出公告說要退休，只賣到今天（9日），讓吃了20幾年熱狗的粉絲們超不捨。

高雄三民區的吳姓阿嬤一個人經營熱狗攤24年，早期堅持一支賣10元，且熱狗用料足、環境衛生、油鍋乾淨，高CP值深受學生及當地居民喜愛，從小吃到大，直到近年物價上漲，一支漲到13元，去年9月又漲到15元，價格還是超便宜。直到近日有網友發現，阿嬤貼公告說要退休了「只賣到星期四（9日），謝謝大家」。

高雄阿嬤的熱狗攤乾淨衛生，熱狗用料足又好吃。(翻攝自 臉書)

據《民視新聞》報導，阿嬤說因為年紀大了，體力大不如前，考慮很久後決定收攤退休，自己也很不捨。許多粉絲得知後相當難過，「我從小吃到大唉，阿婆的攤位始終保持得很乾淨，可惜以後吃不到了」、「我記得婆婆的炸油永遠都是清澈的」、「從小吃到大已經20幾年，只是以前不用排隊，現在是連家裡的小孩都愛吃，沒想到要關了」。

也有人把握最後機會，排隊買最後一次阿嬤的熱狗，甚至邊排邊淋雨也不放棄，還傳出今天的熱狗已經全部都預訂完，「哭哭，被訂光了」、「（9日）熱狗被預定光了」。