台股近期站上萬六關卡，因通膨預期與升息預期對市場衝擊已漸獲喘息，支撐全球股市近期跌深反彈，但凱基投顧提醒，雖然近期指數翻揚，但台股「有基之彈」尚需時日，因通膨惡化影響終端需求及伴隨而來的製造業庫存調整，企業即將面臨獲利下修的壓力，未來3個月投資操作仍需審慎保守。

凱基投顧認為，台股未來3個月的修正風險並未完全解除，積極型投資人可短線布局跌深、且趨勢向上的族群，如雲端、汽車電子、綠能等；一般投資人則應維持防禦性操作為主，並著重布局穩定的高殖利率類股，如電子下游、電信、銀行等。

凱基投顧指出，台股指數迄今最大跌幅為16％，跌幅未超過2成，意味大盤並無步入熊市，但需注意成分股當中已有近6成比例進入熊市，市場對熊市修正的感受度早已降臨。同時美股投資人對熊市的感受度可能比台股來得強烈，因為Nasdaq與羅素2000成分股已有近8成個股步入空頭，甚至近5成個股股價修正逾50％，對持有科技股與中小型股的投資人影響相對較明顯。

特別要注意的是，市場對經濟前景的擔憂已從停滯性通膨轉為經濟衰退，因俄烏戰爭、通膨惡化、中國封城等利空接連打擊，市場共識持續下修主要國家今年的經濟預測，如美國GDP已由俄烏開戰前之3.7％下修至2.7％，歐元區則由4.0％下修至2.7％，中國則由5.2％下修至4.7％。經濟展望轉差即不利企業獲利展望，近期美國零售巨擘Walmart與Target先後發布劣於預期的財報或財測，更反映通膨與成本竄升已影響消費者負擔能力及廠商獲利，而市場分析師對企業獲利的下修尚未達到滿足點。

此外，凱基投顧追蹤整體製造業今年第一季庫存，顯示當前的庫存水準已較平均水準高出1～2個標準差，包含美國製造業PMI庫存指數、全球前30大IC設計大廠、全球前6大EMS大廠等，若經濟展望持續轉差，將會逼迫企業轉為預防性調降庫存。預期待整體庫存降至正常水準以下，才有利通路商重新回補庫存，屆時供應鏈的接單動能才會由弱轉強，並支撐台股出現有基之彈。