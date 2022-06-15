澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在周二夜間罕見的電視訪問中表示，通膨將遠超出一個月前的預期，政策應對必須「果斷」，這就是該央行在6月初會議大幅升息的原因。

洛威表示，到今年底，消費者物價年通膨率可能從目前的5.1%進一步攀升至7%。這比先前預期的年漲5.9%大幅提高，並將創下1990年中以來的新高記錄，當然也遠遠超出澳洲央行所設定之介於2%～3%的長期目標區間。

洛威在接受澳洲廣播公司電視節目訪問時表示，這是一個非常高的數字，我們需要制定能重返2%～3%通膨率的路線。在通膨如此高而利率如此低的情況下，我們認為果斷採取行動讓貨幣環境正常化很重要，而我們在上次會議就這麼做了。

本月初澳洲央行宣布其現金利率提高50個基點至0.85%，升息幅度之大是市場普遍預期的2倍，令市場大感意外。當時洛威明確表示未來還有更多的收緊動作。

他在周二夜間接受訪問時表示，我認為現金利率在某個時候達到 2.5%是合理的，我們能以多快的速度達到2.5%，以及我們能否達到2.5%，將取決於發生的事件。

投資人大舉押注澳洲央行將在7月和8月再次升息50個基點，到年底時其基準利率最高將達到3.5%。

洛威表示，澳洲的通膨要到明年第一季才會開始放緩，他相信收緊政策最終將帶動通膨回落，「我們必須做的是確保通膨率回到介於2%～3%，目前還不清楚利率需要升至多高才能實現這個目標」。