TrendForce集邦諮詢旗下WitsView公布6月下旬面板報價，再次全面下跌，其中，電視面板65吋及32吋報價較上月下滑10.6％和15.2％跌幅最重，主要受到三星暫停採購問題的影響。TrendForce研究副總范博毓指出，7月面板報價可能持續下跌，但仍要觀察三星第三季的採購而定。

最新6月下旬電視面板報價，其中，65吋電視面板報價127美元，相較5月下降15美元，跌幅10.6％，相較6月上旬下降9美元；55吋電視面板報價為89美元，相較5月下降8美元，跌幅8.2％，相較6月上旬下降5美元；43吋電視面板報價為55美元，相較5月下降6美元，跌幅9.8％，相較6月上旬下降3美元；32吋電視面板報價為28美元，相較5月下降5美元，跌幅15.2％。

WitsView指出，因電視面板已跌破現金成本，原先廠商都在討論第三季減產計畫，有機會讓電視面板跌幅出現收斂，但受到三星暫停採購的影響，反而讓6月的電視面板跌幅又面臨壓力，全月跌幅比原先預測再擴大，50/55吋比原先預測多跌1到2美元，65/75吋多跌2到4美元。

監視器面板方面，同樣面臨需求不振的影響，全月跌幅4～5美元。其中，27吋IPS面板報價71.7美元，較5月下跌4美元，跌跌幅5.3％，較6月上旬下跌2美元；23.8吋IPS面板報價59.6美元，較5月下跌5美元，跌幅7.7％，較6月上旬下跌3美元；21.5吋TN面板報價46.8美元，較5月下跌4美元，跌幅7.9％，較6月上旬下跌2.5美元。

筆記型電腦面板價格同步走跌，主要NB面板需求也持續疲弱，品牌廠仍持續去化庫存，對面板的拉貨意願依然偏低，與原先預期一樣。其中，17.3吋TN面板報價42.8美元、15.6吋Value IPS面板報價48.6美元、14.0吋TN面板報價30.9美元，都較5月下跌2.9美元，跌幅為6.3％、5.6％及8.6％，較6月上旬則都下降1.9美元。

11.6吋TN面板報價25.1美元，與5月相比下降0.6美元，跌幅2.3％，與6月上旬相比下降0.3美元。