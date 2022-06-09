呂姓男子透過管道，購得6隻第一級保育類野生動物黃頭亞馬遜鸚鵡，用鐵籠偷偷眷養、賞玩，但日前忍不住在臉書上PO出寵物成長過程的照片、影片，遭人發現後檢舉，士林地檢署日前偵結，依騷擾保育類野生動物罪，給予緩起訴，但需支付公庫5萬元。

起訴指出，2017年呂透過網路，向不明走私集團，購得6隻「黃頭亞馬遜鸚哥」，此後就在內湖住處私下養鳥，而為怕牠們飛走，平時都將鸚鵡關在鐵製鳥籠中，限制保育類動物的自由活動。

呂在飼養過程中，持續將鸚鵡的照片、影片，上傳至個人的臉書頁面，後經其他網友發現、舉報，北市動保處去年9月底，會同保七總隊警察，前往呂家搜索，但當時並未發現鸚哥。

但警方在呂家發現5個鳥籠，另有許多鳥類羽毛，經送往北新動物園鑑定DNA後，確認屬於黃頭亞馬遜鸚哥。

起訴指出，黃頭亞馬遜鸚哥為公告第1級的保育類野生動物，未經主管機關許可，或做為學術研究、教育之用，在族群數量未逾環境容許量前，一般民眾不得騷擾、虐待及飼養。

檢方考量呂男認罪，態度良好，依騷擾保育類野生動物罪給予緩起訴1年，另需支付公庫5萬元，