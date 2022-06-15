德國反壟斷機關周二表示，將調查蘋果追蹤第三方App的方式，以確定該規則是否有偏袒蘋果，或是是有阻止其它公司的競爭。

德國反壟斷局局長Andreas Mundt表示，蘋果可以單方面設定其生態系統、尤其是在應用商店中制定規則，所以蘋果應該致力於讓規則有利於生態系的競爭。

首先是蘋果的「App追蹤透明度」(ATT)架構遭到質疑，該ATT架構要求使用者同意，蘋果可以透過非蘋的App來收集數據。另外，透過追蹤所收集到的數據，也可用於廣告目的，例如個人化廣告服務。

蘋果發言人表示，公司將與德國當局合作，以解決任何問題，並共同討論追蹤的規則。發言人還表示，ATT架構不影響其它公司的廣告顯示，並且還允許用戶能控制自己的隱私權。

根據德國在2021年新生效的規定，監管單位可以針對具市場影響力企業，禁止其從事損害競爭的行為。德國反壟斷單位已經利用此一新規定，對臉書、亞馬遜、谷歌等提出指控。