櫃買中心表示，達航科技公司（4577）預計於下周二（14日）上櫃掛牌，當日上午九點將舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商、及簽證會計師共同與會。

達航科技公司主要從事PCB雷射應用鑽孔加工服務、機械鑽孔機/成型機生產銷售及設備維修、保養改良服務，110年合併營業收入為12億4,551萬元，稅後淨利為9,106萬元，每股盈餘為2.09元。111年第一季合併營業收入為4億1,096萬元，稅後淨利為5,339萬元，每股盈餘為1.22元。