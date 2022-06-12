連鎖餐飲集團揚秦(2755)股價自2021年12月中53.4元波段低點緩步震盪走升，在2022年5月營收未疫情影響改寫新高激勵下，10日股價放量攻鎖漲停價68.7元，創2020年12月中以來近1年半高點，單周上漲達10.99％，今年迄今漲幅已達27.9％。

揚秦2022年首季稅後淨利0.28億元，季減9.27％、仍年增達86.99％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘（EPS）1.42元。5月自結合併營收創1.57億元新高，月增4.41％、年增25.26％。累計前5月合併營收7.39億元、年增達15.53％，續創同期新高。

揚秦表示，國內民眾已養成良好防疫習慣，且早午餐為外食市場的民生消費剛性需求，即使本土疫情起伏不定，門市營運與消費者習性已進入新常態，帶動5月營收穩定成長創高。不過，隨著居家隔離人數漸增，對消費力道與職場人力將造成影響。

隨著全台確診人數爆增的影響，各行各業居家上班或居家隔離人數眾多，卓靖倫指出，除了對門市來客數造成影響外，門市容易因人力調度而出現暫時店休或縮短營業時間狀況，則是餐飲產業面對的另一隱憂挑戰。

揚秦旗下「麥味登」目前全台總店數880家、「炸雞大獅」海內外店數共74家，今年以來分別淨增15家、11家，續朝全台達1000家、海內外達100家目標邁進。展望後市，揚秦認為，疫情發展趨勢仍是餐飲市場能否重回榮景的觀察重點。