習近平考察四川宜賓高校畢業生就業工作。（新華社）

新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平8、9兩日在丁薛祥、劉鶴、陳希、何立峰等中央有關部門負責人隨行，考察天府之國四川農業、長江上游整治、大學畢業生就業、三蘇祠、極米光電廠房，強調要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，主動服務和融入新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟穩定發展，保持社會大局穩定，推動治蜀興川再上新台階。

習近平8日在四川省委書記王曉暉、省長黃強陪同下，先後到眉山、宜賓等地農村、文物保護單位、學校、企業調研。

四川雅安1日發生規模6.1地震，習近平考察時不忘牽掛災區受傷人員救治和人民生產生活，要求做好恢復重建規畫，幫助群眾盡早恢復正常生產生活。

8日上午習近平到眉山市東坡區太和鎮永豐村，四川省規模最大的水稻新品種新技術中試基地。習近平肯定堅持糧食種植、助力保障糧食安全做法。強調要嚴守耕地紅線，保護好這片產糧寶地，打造更高水準的「天府糧倉」。

習近平走進試驗田，察看水稻長勢指出，廣大農業科技工作者為保障糧食安全、確保老百姓豐衣足食作出重要貢獻，功不可沒。大家有信心、有底氣把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。習近平步行察看永豐村汙水處理池和村容村貌，考察村衛生站。強調鄉親吃穿不愁後，最關心的就是醫藥問題。

習近平接著到眉山市中心北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人故居三蘇祠。習近平指出，家風家教是家庭最寶貴財富，是留給子孫後代最好的遺產。要堅定文化自信。從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維。

8日下午，習近平到宜賓市主城區長江、金沙江、岷江匯流三江口眺望，聽取長江流域生態修復保護、長江水域禁捕退捕等情況後指出，保護好長江流域生態環境，是推動長江經濟帶高品質發展前提，要堅定不移貫徹共抓大保護、不搞大開發方針，築牢長江上游生態屏障。

今年大陸大學畢業生預計達1076萬人，創歷史新高。習近平關心畢業生就業，到宜賓學院察看畢業生創新創業代表作品展，了解學校開展就業創業指導服務工作。強調當前正是關鍵階段，學校、企業和有關部門要抓好學生就業簽約落實工作，尤其要把脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭及有身心障礙、較長時間未就業的大學畢業生，作為重點幫扶對象。

隨後，習近平考察了極米光電有限公司強調，推進科技創新，要在各領域積極培育高精尖特企業，打造更多「隱形冠軍」，形成科技創新體集群。習近平與企業員工交流時稱，中國是製造大國，要努力提高自主創新能力，加快向製造強國轉變。

考察途中，習近平指出，當前要高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，抓緊抓實疫情防控重點工作。

習近平強調，近期大陸一些地方發生洪澇地質災害。要立足於防大汛、抗大險、救大災，提前做好各種應急準備，全面提高災害防禦能力。防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

9日上午，習近平在許其亮陪同，於成都接見駐蓉部隊大校以上領導幹部和建制團主官，問候駐蓉全體官兵並合影。