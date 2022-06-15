入境居家檢疫3＋4天，今天上路！蔡英文總統提醒，自主防疫期間，要注意相關防疫規定。並強調，面對疫情，我們持續戒慎不恐慌，兼顧台灣與國際間交流，以及國內醫療量能。隨著疫情的發展，持續穩健防疫、做好邊境把關，也讓國際往來更便利。

蔡英文表示，面對疫情，我們持續戒慎不恐慌，在兼顧台灣與國際間交流，以及國內醫療量能，今天，入境居家檢疫3＋4天上路。

相關措施包括：入境日為第0天，進行3天居家檢疫，檢疫期滿後接續4天自主防疫；入境人數總量管制，初期以每週2.5萬人次為原則；目前邊境仍有2道防線，包含登機提供2日內PCR檢測陰性報告，以及抵台後要進行唾液篩檢，做好把關。

她也要提醒，自主防疫期間，請大家注意相關防疫規定：非必要不可外出；需有 2 日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品；避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸；檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。

不過，蔡英文強調，指揮中心也說明，自主防疫與居家檢疫如果為不同地點，則需要經過自主防疫所在地的地方政府同意以及必須1人1戶。

她說，這段期間，大家防疫都辛苦了，隨著疫情的發展，我們持續穩健防疫、做好邊境把關，也讓國際往來更便利。「現在，在疫情的關鍵時刻，我們繼續加油，團結防疫守台灣」。