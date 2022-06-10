正基(6546)5月營收受惠大陸解封後的遞延訂單帶動，創下歷史次高，正基預估，在料況供應穩健下，將有助帶動「AMPAK」良好訂單能見度，為營運注入動能。

正基5月合併營收為3.68億元，隨著大陸逐步解封，帶動自有品牌「AMPAK」遞延之訂單陸續出貨，挹注5月營收呈月增14.49%、年增36.07％，為歷史單月次高，累計2022年1至5月合併營收達17.45億元，較去年同期成長55.89％。

正基表示，5月營收成長主要是自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品出貨暢旺，還有加上來自應用於OTT STB的無線通訊模組業績成長，整體營收規模持續放大外，另一方面，受惠於車用電子、醫療、工控等利基型客戶加大對於自有品牌「AMPAK」AIoT模組產品的拉貨力道。

正基預估，隨著主要客戶的需求增溫不變，在料況供應穩健下，將有助帶動「AMPAK」良好訂單能見度，並挹注公司整體營運保持良好成長動能。

根據Wi-Fi Alliance聯盟最新表示，Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E的滲透率與前幾代的Wi-Fi技術相比，速度明顯較快，短短三年內即已達到50％的市場滲透率，預估今年全球Wi-Fi 6的出貨量將達23億台，其中3.5億台是支持Wi-Fi 6E，且目前400多種包括手機、NB、路由器通過了Wi-Fi 6E認證，有助正基自有品牌「AMPAK」AIoT無線通訊模組良好的業務開拓空間。

展望2022年，正基維持審慎樂觀看法，看好受惠AIoT、元宇宙、數位轉型等應用不斷發展，且更多產品將5G、AI人工智慧等技術與Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7等科技結合，隨著Wi-Fi規格持續升級，正基將憑藉AIoT聯網模組高度客製化的設計能力、優異產品品質、累積多元客戶合作實績等競爭優勢，持續搶占更多利基型包括車用、工控、醫療，以及智慧家電等領域市場，拉升自有品牌「AMPAK」於AIoT市占率表現，挹注營運動能。