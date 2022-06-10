經濟部統計處今天發布2022年第1季製造業固定資產增購，金額來到4830億元，創下歷年第一季新高，不過年增17.8％，是連五季正成長中最少。值得注意的是，電子零組件業增購占比達73％，比去年同季又高出3.5個百分點，等於增加動能更加倚靠半導體。

統計處解釋，這季製造業固定資產增購新高，主因是半導體廠商持續積極擴充產能，加上化學材料、金屬製品及機械設備等業者擴建廠房及產線，以因應半導體、自動化設備等需求帶動。對比2022首季製造業營業收入8兆3612億元，也是歷年同季新高，

固定資產型態主分三大類，「機械及雜項設備增購」占比8成5最大宗，首季年增達18.3％，「房屋及營建工程」與「交通及運輸設備」也有15.5％、20.2％。

可是固定增購行業，主要集中在電子零組件業，第1季有3548億元，年增23.7％，占製造業比重達73.4％，這比去年同季69.9％又擴增3.5個百分點，顯見成長主要落在半導體業者投資先進及成熟製程，記憶體及IC載板擴充產能。

其次金屬製品業、機械設備業各年增29.3％、18.3％，化學材料業也有6.1％。電腦電子及光學、基本金屬則是唯二倒退行業，各年減1.6％、19.2％，原因為去年業者投資基期較高。

展望未來，統計處認為，隨半導體業者積極擴增資本支出，帶動供應鏈在地投資的群聚效應逐漸顯現，加上投資台灣方案延長，以及離岸風電建設持續推進，可望維繫我國製造業投資動能。