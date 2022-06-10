建國蝦仁肉圓是台南市古早味的肉圓，店家營業近百年歷史。（程炳璋攝）

台南市中西區東門圓環邊的建國蝦仁肉圓店賣了近百年，是不少老台南人的傳統美食記憶，5月底大門貼上結束營業公告熄燈，顧客6月陸續上門錯愕，鄰居稱蘇姓老闆年事已高無力經營，只能關門。台南市今年不少老店陸續關門，令人感嘆都是一滴滴「時代的眼淚」。

建國蝦仁肉圓原址在東門圓環內，後來遷址到民權路上，仍近圓環，民權路過去稱建國路，因此店名稱「建國蝦仁肉圓」，店內肉圓的醬汁傳承台南古早味，是台南人偏愛較甜的味道，長年累積不少老顧客，附近一家新建國老戲院，過去總會播放「小電影」而夙負盛名，但連老電影院也早已倒閉6年。

建國蝦仁肉圓店看板掛著86年老店，實際上看板年久未換，店家歷史已有96年以上，蘇姓老闆也已80多歲，年事已高卻找不到人接棒，乾脆5月底決定關門。不少老顧客上門見到貼上「結束營業」紅條子，感到不勝唏噓。

台南市今年不少老店不敵新冠肺炎疫情關門，中西區經營70多年的松仔腳燒烤海產日前突然宣告熄燈，店家在臉書上感性的發文與顧客道別，讓人感到錯愕與不捨。

除了兩家老店停業，台南市今年還有不少知名美食店家難檔疫情洪流，被迫暫時關門再重新營業，包括福生小吃、阿堂鹹粥等。

中西區經營70多年的阿瑞意麵老闆葉瑞文表示，老店做久了生意好，需要聘僱很多夥計，疫情衝擊幾乎沒人上門，去年更有一段長時間禁止內用，這些店家哪能忍受這種久的衝擊，能撐得暫時停業，撐不下去的只好永久關門。