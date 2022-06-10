人民幣兌美元在岸價（CNY）10日收跌90個基點，創逾一周新低，中段低見6.6969。人民幣兌美元在岸價10日收報6.6927，較9日下午4時30分收報6.6837，跌90個基點或0.13％，較晚上11時30分最後成交價6.6920，走弱7個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）10日早段低見6.7071，截至下午4時53分，離岸價報6.7032，在岸價報6.6941。官方10日開出的中間價報6.6994，較9日報6.6811，下調183個基點或0.27％，創逾一周低。

交易員指出，歐洲央行會議未使歐元獲得明顯提振，而美國通膨數據仍可能超預期強勢，美匯指數有機會繼續走升，人民幣外部壓力或重新加大。

另有交易員認為，京滬疫情持續反覆給大陸經濟復甦帶來更多不確定性，市場情緒趨謹慎，這也影響人民幣人氣，另外近期日圓大跌，日本的出口競爭力上升，作為應對，人民幣偏弱也符合中國的利益。