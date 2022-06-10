富邦金控今公布5月自結稅後淨利42.42億元；受到子公司富邦產險防疫保單賠款以及增提賠款準備的影響，5月稅後虧損達10.25億元，累計稅後淨利22.2億元，獲利較去年同期已有減少的現象；富邦金控累計今年前5月稅後淨利652.23億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.53元，稅後淨利、EPS皆為歷年次高紀錄。

富邦產險5月虧逾10億元，不過，5月底的RBC仍超過300％，還在安全範圍之內；富邦產統計，5月防疫保險賠款金額為13.4億，件數3.6萬件，此外，5月提存已反映賠款準備餘額18.8億，包含已報未決案件，及已發生但尚未報案的案件。

富邦產在業務方面，單月簽單保費52.54億元，較去年同期成長12.6％，其中，工程險因公司積極參與綠能保險業務讓單月簽單保費大幅成長550.6％，帶動企業保險整體簽單保費較去年同期成長36.6％；累計前5月簽單保費收入241.62億元，成長15.4％，簽單市佔率達25.7％，較去年同期增加0.9％，續居產險業龍頭地位。

富邦人壽2022年5月稅後淨利為28.68億元，累計稅後淨利為515.95億元，RBC超過300％，資本水準維持良好；國際投資市場5月上半段延續4月份下挫之勢，月中後跌深反彈，台股當月指數終以上升1.3％作收，富邦人壽持續實現獲利並汰弱留強；5月美元走勢回檔，產生了兌換損失，惟累積今年匯兌損益加計避險成本，仍持續大幅優於去年同期，5月底外匯價格變動準備金餘額仍逾220億，亦認列轉投資廉價購買利益。

富邦人壽5月未新增俄羅斯債券相關預期信用損失，包含匯兌影響後累計前5月共計提新台幣22.9億元，未來仍將追蹤俄烏戰事發展與未來付息狀況，並依據ESG投資原則，未來不再新增俄羅斯部位。5月合併初年度保費收入(First Year Premium)為82億元，合併總保費收入(Total Premium)為285億元。由於受到疫情及匯率之影響，富邦人壽台灣業績單5月初年度保費61億，預估排名業界第二。

台北富邦銀行5月稅後淨利17.74億元，淨收益較上月增加4.61億，主要是利息淨收益增加及金融市場評價收益回升，而提存費用較上月增加3.98億，因上月有一次性呆帳回收及本月支應放款餘額成長之一般提存費用增加，5月整體獲利表現優於4月，累計至5月稅後淨利99.88億元，較去年同期成長26％。

統計截至5月31日，富邦金控已取得日盛金控59.01％股權，而富邦金控於前5月認列日盛金投資收益6.3億元。