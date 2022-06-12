美國總統拜登今天表示，他是否出訪沙烏地阿拉伯，目前「尚未」決定。

消息來源稍早表示，拜登計劃趁6月下旬出訪歐洲和以色列時，也前往沙烏地阿拉伯訪問。

白宮曾說，總統拜登會覺得沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman ）因為在異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）命案中所扮演角色而「被看輕」；哈紹吉為華盛頓郵報記者，2018年在土耳其遇害。沙國政府已否認王儲涉案。

拜登在新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）被記者問到，是否藉可能中東之旅，取得一項協議以改善沙烏地與以色列之間關係；拜登說：「我們會看看。」

路透社報導，拜登在設法降低美國汽油價格之際，可能出訪沙烏地阿拉伯，目的在鞏固兩國關係。

白宮一名官員10日表示，美國不會忽視拜登上任之前的作為，但重建關係也很重要，而非破壞；官員並提到沙國身為美國策略性盟國已有80年歷史。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110612