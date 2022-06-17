美國總統拜登16日在白宮接受美聯社專訪，表示自己明白美國當前的艱難處境，深知美國人民相當沮喪，但經濟衰退「並非無可避免」，他鼓勵民眾樂觀以對，因為「我有信心」。

美聯社報導，拜登在橢圓辦公室接受30分鐘的專訪，對於經濟學家示警美國可能面臨衰退，他說：「首先，這（指衰退）不是不能避免的；再者，我們比世界上任何國家都更有能力應對通膨。」他之所以這麼樂觀，係因美國失業率持穩在3.6％，且美國在全球競爭中仍占上風。

共和黨將通膨攀抵40年高點歸咎於拜登政府的疫情援助方案，拜登則稱這樣的指責無憑無據。他表示，行政部門去年將財政赤字縮減3500億美元、今年又縮減了7000億美元，「我們促進經濟成長，就業人口前所未有的增加…至今仍有數十萬個職缺在等著。」「如果是我的錯，為什麼其他主要工業國家的通脹率更高？」美聯社補充，拜登此處應指全球通膨率都持續上升，而非指其他國家的通膨率高於美國。

根據美聯社上月與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC）合作的調查，美國成年民眾不到4成滿意拜登的施政表現，比一個月前已經低迷的支持度再探底，僅約2成民眾認為美國朝正確方向前進或經濟狀況良好；其中以民主黨支持者的變化最大，認為國家方向正確者的比例只剩33％。

拜登說他看過民調，知道選民普遍悲觀，好不容易走過COVID-19大流行，接著就面對俄烏戰爭牽動的物價飆漲；但他不後悔領導盟國對俄羅斯祭出經濟制裁，儘管因此擾亂全球糧食與能源市場。他質問，如果美國什麼都不做，「接著還會發生什麼？」「我是認真的。美國若是袖手旁觀，中國會如何看待台灣？北韓又會對核武有什麼想法？」

回到能源價格，拜登重申大型石油公司應考慮全球的短期需求、增加產量，而不是只顧著投資者利益和獎勵自己。他並再次強調，民眾一定要保持信心，「因為我有信心！」他說：「美國比任何國家都能在眼前十年取得領先優勢。不誇張，這是事實。」