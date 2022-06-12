俄烏戰爭爆發至今即將滿四個月，目前俄軍正集中兵力對烏軍在頓巴斯地區最後據點「北頓內茨克」發動猛攻，甚至從佔領的城市「伊久姆」南下，進攻位於「北頓內茨克」西方的城市「斯拉夫揚斯克」，對此前雄三飛彈總工程師張誠便指出，若俄軍順利攻佔該城將製造出一個對北頓內茨克守城烏軍的包圍網，他直言這對烏軍後續的戰爭會麻煩。

綜合外媒報導，烏克蘭軍方表示，俄軍在接近斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的地方集結，準備恢復對烏克蘭東部城市的進攻。同時烏克蘭盧甘斯克地區軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）8日承認，烏東關鍵戰略城市北頓內茨克（Severodonetsk）地區目前大部分被俄軍攻佔。海岱說：「俄軍正在摧毀一切，他們轟炸平民居住的公寓。」

對此前雄三飛彈總工程師張誠今（12日）在政論節目《新聞大白話》指出，目前俄軍已從北頓內茨克西邊的城市伊久姆往南進攻斯拉夫揚斯克市，他提到若該城被攻陷，數萬名北頓內茨克的守城烏軍將被包圍，「完全出不去了！」，更直言，而若這幾萬人消耗掉，後續戰爭「就很麻煩了！」