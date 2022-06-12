曾是人人稱羨的空姐，32歲的紀懿芹投身超音波驅鳥應用領域，無論爬屋頂、持電鑽裝機器，已是工作的日常！現任迪菲循飛航科技公司台灣區總經理的紀懿芹，也是擁有驅蛇器專利的發明人，且獲得巴基斯坦空軍的青睞，讓超音波設備成功走向國外市場。

外型亮麗的紀懿芹，自輔大畢業後在航空公司服務近5年，3年多前轉換跑道，教過鋼琴、擔任過秘書，但心中一直有創業的想法！在因緣際會下，她在求職網站看到迪菲循飛航科技有職缺，初步了解公司主要產品為超音波驅鳥器，用於機場領域可有效減少鳥擊，因先前航空業的背景，抱著興趣前往應徵，也因此從求職變成了創業，開展出自己新的人生。

紀懿芹說，公司執行長姜自壯告訴她，工作主要場域較多在戶外有鳥類聚集的地方，像是機場、變電所、農田、漁產養殖、宮廟、穀倉等。她覺得，與團隊一起在這些場域測試，從實務中汲取經驗，既有趣且具挑戰性。

由於驅鳥器的研發與設計需要了解其他專業領域，紀懿芹很感謝執行長願意耐心教導沒有相關背景的她，讓她與客戶洽談時更能清楚解說。

因為過往的空服經驗，紀懿芹深知鳥擊的嚴重性，對飛航安全的威脅可大可小，最嚴重甚至會導致墜機！雖然不再擔任空服員，但創業項目有助於提升飛航安全，也讓紀懿芹覺得欣慰！

紀懿芹說，近年來，鳥獸類影響人類生活的事件頻傳，山羌、石虎衝到道路上的人車危害，鳥獸類造成的電力系統異常，動物攻擊登山客等等，「迪菲循的超音波設備可以更有效且和平的讓這些動物回到牠們該去的地方，以不傷害動物為原則的驅趕方式，受到動保團體的支持。」

剛開始與客戶接洽，可能因為場域比較特殊，現場大多都是男孩子，以為女孩子只是來洽談業務的。當聽完詳細產品介紹、接著開始裝機工作，不管是電鑽在牆上鑽洞，或是爬到屋頂把機器裝在高處，全都不假他人之手，「業者才驚覺我們不是來玩的，不是花瓶，是實實在在做事的人」，幾次之後，明顯感受到對方態度的不同，很信任迪菲循的專業。

現在的工作場域很少有遮蔭，紀懿芹笑著說：「皮膚都曬黑了，和以前在機上穿著美美制服做事，是很不同的感受和體驗。其實最大的挑戰是心態，清楚知道自己要的是什麼，就更能不畏艱難的把事情做好。」

迪菲循的相關產品可應用的範圍相當廣泛，如6月初有兩條臭青母先後爬上台鐵彰化與追分之間的高架電車線，兩度造成電車線短路，列車因此延誤約16分鐘。而紀懿芹從先前在電力系統安全維護的實際經驗中，也開發出可以驅離蛇類的機器，並且取得專利，讓她在創業路途中再增加一個「發明人」的身分！

紀懿芹說，女孩子不應只在有限的職場領域當配角，她以自身為例，鼓勵更多姊妹們勇敢走出舒適圈投入創業，發揮才能往專利市場進攻，未來還將延伸至農業領域，朝智能農業市場的研發拓展前進，寫下自己人生的成功方程式！