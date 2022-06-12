賓士車不明原因自撞護欄。（民眾提供）

新北市新店區溪洲路、安業街口，今（12）日下午4時許1輛黑色賓士車不明原因自撞護欄，駕駛未受傷，副駕駛座乘客輕傷，後座男子則因頭部重創命危，已送往新店慈濟醫院急救。

新店警分局獲報到場，經現場了解，該車沿新店區安業街直行往安和路方向行駛，不明原因失控自撞水泥護欄，駕駛並無受傷，副駕駛座43歲黃男輕微擦挫傷，送往安康耕莘醫院觀察，後座乘客48歲徐男頭部重創，現場無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救，肇事原因已在調查。