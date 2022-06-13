通膨風暴瀰漫全球，而美國最新公布非農就業人口增加三九萬人，創去年四月以來最低增加人數，但遠優於市場預期的三二．八萬。美國五個月失業率則持平於三．六％，處於五十年低點。失業率降低也意味可放手讓聯準會升息，所以又有聯準會官員說要連續升息兩碼下去，看來年底可能要升到二．七五至三％左右。再者，美國五年、七年及十年期公債殖利率一度又全面上揚登上三％，美股反彈就不如預期中強。

油價牽動聯準會升息快慢

調升利率的利空一直籠罩今年股市，加拿大央行一日公布最新決策，基準利率調高兩碼至一．五％，是第二季以來第二次升息。澳洲央行五月才宣布十一年來首次升息一碼至○．三五％，七日又宣布升息二碼；接下來歐元區受五月份消費物價指數上升八．一％，再創新高。預估可能七月升息兩碼。

升息就是要壓制通膨，而取決最大因素就是能源價格（黃小玉價格已見回檔），國際油價又來到一二○美元附近，距離今年高點一三○．五美元不遠，這還是在美國連續釋出戰備儲油及國際能源總署也跟進釋油一度壓抑油價，而後再回升。焦點在於歐洲決議降低對俄羅斯採購原油九成所致。而為壓抑油價，美國總統也將中東行，寄望促使OPEC增產石油，而在此之前為舒緩歐洲壓力，據傳美國將同意讓委內瑞拉石油運往歐洲。就看結果如何？由於夏季一向是出遊用油旺季，接下來進入冬天也需要能源，油價要下跌挑戰性將提高了！

大多數原物料、非鐵金屬價格在三月見到高點，回檔也有段空間，通膨壓力應該下降，但真正源頭必須油價降低才可，這也牽動到聯準會升息快慢速度，而影響股市。

今年來科技股修正幅度大

美國十一月期中選舉，通膨必須提前壓制，否則民主黨很難選。而為壓抑通膨，美國政府也有意選擇性降低中國產品關稅；再加碼則是拜登預計宣布豁免對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南） 進口的太陽能電池片關稅且時程長達兩年。

美國外在國際政經變數以及公司發布展望預警增多，特別是德儀示警下半年類比晶片市況，除了反映該公司新廠產能開出，逐步滿足客戶需求之外，也代表成熟製程供給超緊繃的情況將結束。這對台積電或許影響不大，但對於二線廠可能產能鬆動，對於類比ＩＣ漲價缺貨潮也將告一段落。其實今年以來科技股修正相當大，單就指數而言，那指至七日收盤，今年累計下跌二二．二％、費半二一．六％，遠超過道瓊及標普累計下跌八至十二％之間。美股四大指數經過近兩周反彈，正朝向季線推升，低檔月線逐漸走平，不宜跌破否則將再探低點。道瓊月線在三二二八四點、標普在四○二二點、那指在一一七一四點、費半在二九五七點。

美國正在升息打通膨；中國則在大力撒錢救經濟彌補封城後果，最激進的則是為因應新冠疫情，竟然對金融中心上海封城超過兩個月，浙江、廣東重要電子供應鏈城市乃至於北京竟也封城，進出口經濟大亂，各大機構紛紛調降中國今年經濟成長率至四％以下，逼得總理李克強出來挽救經濟。

中國為拉抬全年經濟，六月以後勢必加大放錢救經濟力道，股市則領先反彈，深滬股市原本今年最低時各下跌三一．八％及二一．四％，至七日止累計今年下跌縮減為十八．三％及十．九％。在全球受通膨所苦、股市下跌中，至少還有國家在救股市。

五月外資淨匯入

台灣原本預估今年經濟成長率超過四％，也難逃俄烏戰爭、中國封城以及通膨等灰天鵝影響，各機構接連下修ＧＤＰ成長率至四％以下。惟去年整體上市櫃公司合計賺四．二九兆元，今年配息超過二．二兆元，的確使台股低檔較有支撐，累計至七日止各下跌八．七％及十四．二％，上市指數跌幅大約與道瓊相近，勝過那指及費半。進入六月後，各公司陸續開股東會、除息，相對股價低檔都較有支撐。不過半導體雜音變多，從德儀說法可以印證汽車晶片不太缺貨，而面板第一季就開始反轉，彩晶首季最先賠錢，驅動ＩＣ被砍價是必然，成熟製程鬆動難免，對於世界先進、力積電不是好消息。而下游代工五哥傳出庫存相當多，雖然電競及商用電腦需求上來，但整體要消化庫存可能需要一段時間，相關零組件公司就要小心。

這次在台股見到一五六一六低點後反彈，但彈幅受限於美股及季線壓力而壓回，基本上這次反彈一度超過累計跌幅○．三八二位置，接下來應該向一七一○○點反彈二分之一邁進。

外資六月以來賣超不到三百億元，令人意外，最新統計，五月外資淨匯入約二六．九六億美元（約七九三億台幣），而外資五月賣超台股約三七億元，等於有七百多億元進入台灣未動。五月以後外資賣壓減少許多，竟然是有錢進來，不過也要這些資金進入股市才利台股持續反彈。在除息及開股東會下，加權指數一六二○○點防線應屬強勢。在此情況下，業績能夠持續上升，股價相對較低及高息利股將成主角。

先前近兩年一直低迷的大立光法說會中指出，第二季在季節性因素、市場供需及零組件長短料因素影響下，四、五月營收都比三月下滑。但日前卻說六月受惠客戶端新機種挹注，營收將較五月回升，也將為第二季單月最強，替市場注入一劑強心劑，股價也脫離底部。

接下來八日台積電開股東會說今年營收將成長三成，超過去年的二四．七％，是相當好成績，最近台積電ＨＰＣ業務開發主管受訪，說明台積電預期未來至少到二○二五年ＨＰＣ都將持續為最強勁成長平台。台積電定義的ＨＰＣ領域包含CPU、GPU和AI accelerators。該主管在訪談中，重申三奈米下半年量產時間表。四月份法說會資訊也顯示，ＨＰＣ單季營收占比首度超過智慧機貢獻，ＨＰＣ營收占比四一％，智慧機則為四成，並看好汽車晶片、ＨＰＣ、物聯網等成長。

在成熟製程有疑慮下，過去較不受市場青睞的先進製程反而在這次俄烏戰爭受矚目，不管是飛彈或無人機都需要高速運算及ＡＩ來調整方向及辨別攻擊物，大家都指名台積電。再者，晶片雙雄輝達及ＡＭＤ都是仰賴台積電奧援，才能在高階晶片與英特爾一戰；再加上蘋果，一般預估台積電營收獲利將持續成長，全年ＥＰＳ上看三○至三二元，甚至預估二五年ＥＰＳ將挑戰五○元，台積電五百元將是中長線好買點。

由台積電先進製程優勢，可拉出矽智財的創意、愛普*、家登、力旺、精材、采鈺等。創意首先除息也完成填息，將是另一指標。

此外，參考最新公布的五月營收，以MOSFT族群包括富鼎、大中、杰力，營收都持續創歷史新高。富鼎四月單月ＥＰＳ一．一三元，前四月ＥＰＳ已達四．六六元，全年ＥＰＳ上看十二元以上（尚未包括私募引進國巨三千五百萬股，每股八二．四八元），遠勝去年的八．○三元。

去年ＥＰＳ十三．○八元的大中，首季ＥＰＳ已達五．二六元，在營收持續創高下說不定上半年就可追近去年全年獲利。

此外，德國車用晶片大廠英飛凌指出，目前晶片交期越來越長，MOSFET已達八十周。IGBT交貨期亦長，台半受惠於車用電子市場需求暢旺，持續推動自家二極體產品出貨動能暢旺。車用電子二極體已經成功打入全球一線前裝車用零組件供應鏈當中，且目前台半車用占營收比重順利超越三成，後續仍可望持續提升，使全年營收及毛利有望再度成長。已開始見到法人認養蹤跡。

其他像是健策、中砂、嘉澤、智易、中磊以及高價的電池AES-KY、金像電、華通等都有法人持股集中季底作帳企圖。

另一值得注意的是汽車零組件部分，中國這次大撒錢刺激景氣，雖又傳上海小區被封，但是越是如此越要撒錢拉抬下半年景氣，否則對於第四季二十大政治大會將不是好事。而撒錢刺激景氣最快方式就是類似當初的汽車下鄉購買補助，因為汽車單品價格高，只要賣得多，總金額上升就會很快。二○○九及一五年金融海嘯及歐債危機後都曾經採用，且有效。

中國國務院五月底除了公布六大面向、三三項的一籃子穩經濟措施的細則外，工信部等四部門隨後更推出以新能源汽車為主的汽車下鄉措施，以及史上第三次減免汽車購置稅。商務部等也公布新能源車下鄉活動細則，多達二六家車企參與。財政部也宣布，汽車購置稅將減徵一半，執行期從六月至今年底。到底減免購置稅能帶動多少消費？據推算，假設車輛購置稅率為十％，假設減徵至五％，政策釋出的六百億人民幣補助，可以拉動一．二兆人民幣汽車零售額。汽車行業產業鏈長，涉及零組件多，對經濟有較強的帶動作用。大陸去年汽車類零售額達四．四兆人民幣，占全國社會消費品零售總額的九．九％。

為衝汽車銷售，政府及民間汽車產業一起來，包括消費券、補貼，減徵購置稅等在端午節紛紛出籠。業內人士預估，官方政策力挺之下，新能源乘用車銷量更可望突破五三○萬輛，年增逾五成。

中國大撒錢 救汽車是主要對象

這是大陸歷史上第三次減徵汽車購置稅，三次均針對乘用車。預估此次措施能拉動二百萬輛汽車銷量。原預估今年大陸汽車零售銷量為一九○○萬輛，年減五％。但透過新政策，全年零售銷量可望達到二一○○萬輛，將從衰退逆轉為較去年小幅成長。

中國錢才要花下去，不會一下子就結束，中國汽車相關股成為五月下旬以來漲勢最強、最整齊族群，輪動明確且漲勢擴散到中小型汽車股，從比亞迪、上汽、一汽、廣汽、長安、長城到江淮、東風、金龍等。

中通客運還因為五月中旬至今股價從四人民幣飆漲至十六．五人民幣，大漲超過四倍而被停牌。近兩周則輪由東風連漲四天停板，五月初該股股價才四．五人民幣，最近最高已達九．八六人民幣。

中國汽車及相關族群輪漲持續，按過去兩次刺激汽車銷售經驗，未來至少還有三至五個月推升時間。而台灣投資中國汽車相關公司多少都會受惠，除了ＫＹ代號公司外，據精誠資訊顯示，投資最多是東陽、堤維西、江申、麗清、智伸科、胡連、劍麟、聚和等，投資金額都超過三○億元以上。其中以智伸科及東陽投資都超過五○億元以上最多。

相對上東陽較早到中國投資，該公司為全球最大ＡＭ零組件集團，台灣廠主要業務是放在ＡＭ市場，大陸廠的布局則是以ＯＥＭ為主。透過與前十大汽車品牌都合資的方式，直接打入供應鏈體系，工廠數量超過十五座，帳面投資金額超過五十億元，過去十幾年東陽已經在大陸的ＯＥＭ市場布局很深，如今遇到中國刺激景氣機會，外資預計東陽在中國ＯＥＭ業務將從今年第二季開始改善，今年營收將可成長七．七％，淨利潤將比去年成長一四八％。此外ＡＭ營收因貨櫃增加及客戶庫存減少而回升，在歷經二○年及二一年業績下滑後，預測二一至二四年淨利潤複合年增長率為四二．一％。

另一方面，在台灣持續擴充ＡＭ產品的生產線，除了原本保險桿、水箱護罩等塑膠件之外，也積極將產品線延伸到引擎蓋、葉子板等板金產品，與水箱、冷凝器、風扇等冷卻系統，期望能透過滿足客戶一次購足的需求，更加穩定公司的核心競爭力。

東陽自結四月合併稅前淨利二．○五億元，較去年同期成長四六六％。前四月稅前淨利為五．九二億元，較去年同期累計成長七二％，每股稅前盈餘為○．九八元。營收及獲利雙雙創下二○二○年新冠疫情爆發以來的同期單月及累計新高。而今年以來台幣貶值超過六％，在日圓持續創新低下，台幣要大升值不容易，對該公司外銷又是利多。

之所以以東陽為例，是因為該公司歷經過中國前兩次刺激汽車景氣政策經驗，○九年那次股價最低在十一．二五元，而後震盪推升，花了十三個月股價漲至六一．五元；一五年那次股價最低為二七．三元，花了十五個月漲至七四．二元。這次股價最低是三月的三○．五元，以前兩次漲幅是低點的四．六倍及一．七倍；但兩次高點都超過六○元，這次股價上檔空間有多少？值得追蹤！這三年台南地產因台積電而大漲五成、一倍，東陽大本營就在台南，廠區相當大；而該公司每股淨值三七．四五元，與目前股價相近，且含息○．八五元，一九年股價最高為五○．二元，當時台股最高為一二一九七點，如今台股指數早已超過一九年時一大段，但東陽股價距離一九年高價還有段距離，股價將是可攻可守。此外，這次電動車加入輔助，聚和是中國電動車電池電解液第三大供應商，投資中國金額又大，也可注意。

航運股唱旺獲利和景氣

至於高息利部分，長榮是代表，最近股東會中長榮、台驊、慧洋ＫＹ、長榮航都唱旺獲利或景氣，認為今年優於去年，其中陽明二七日除息二十元，殖利率超過十五％；長榮二九日除息，將配發現金十七．九九元，殖利率超過十二％；台驊配息十三元，殖利率九．四％，慧洋配息五元，營收從三至五月都還再創新高，都是可以注意對象。航運股高發高配息，是台股不可忽視族群。

全文及圖表請見《先探投資週刊2199期精彩當期內文轉載》