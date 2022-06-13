半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠訂單需求暢旺、認列進展順利及產品組合優化，2022年5月合併營收雙位數「雙升」衝上2.31億元、一舉刷新歷史新高。展望後市，由於半導體產業持續擴建新廠及產能，法人對第二季營運展望樂觀，看好營收有望連6季創高。

信紘科公布2022年5月自結合併營收2.31億元，較4月1.59億元成長達45.56％、較去年同期1.54億元成長達50.16％，刷新歷史新高。累計前5月合併營收9.27億元，較去年同期6.4億元成長達44.79％，續創同期新高。

信紘科表示，5月營收改寫歷史新高，主因公司積極擴大整體業務接單量能，同步持續進行人員招募與良好培訓計畫、並密切掌握原物料供應採購，使案件進展順利、如預期進度認列營收，配合產品組合優化所帶動。

其中，受惠台灣地區半導體產業主要客戶新廠擴建、進行產能去瓶頸以提高整體產能效益等，除帶動化學、研磨液、氣體等供應系統設備裝機與工程施作進度需求提振，配合拆移機及二次配業務自化學延伸至氣體領域，均使信紘科產品持續多元化、並擴大市占率。

據工研院產科國際所統計，首季台灣半導體產值達1.15兆元、年增28.1％。展望後市，全球晶片需求站穩高檔、半導體供應鏈在地化趨勢，使晶圓代工業擴大資本支出擴建新廠，帶動台灣半導體產值上修，均有助創造信紘科旗下兩大業務良好業務發展環境。

信紘科指出，隨著對淨零碳排意識日益重視，公司將持續深化旗下綠色製程解決方案的製程特殊廢液處理系統及製程機能水等業務拓展，展現公司在綠色製程解決方案的高度研發實力，提升市場競爭力、維持對整體營運正面挹注。