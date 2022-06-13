半導體驗證分析廠宜特(3289)受惠3大因素帶動故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）、材料分析（MA）驗證分析委案量齊揚，2022年5月合併營收創3.08億元新高。隨著國際晶片大廠、終端品牌大廠委案湧進、接單量持續創高，公司對整體營運表現樂觀看待。

宜特股價自5月中波段低點47.2元震盪走升，今（13）不畏大盤一度重挫393.8點，在績優題材激勵下開高上漲1.88％至54.3元，早盤維持逾0.5％漲幅。三大法人上周偏多操作，合計買超177張。

宜特公告2022年5月自結合併營收3.08億元，較4月2.84億元成長8.4％、較去年同期2.64億元成長達16.69％，改寫歷史新高。累計前5月合併營收14.68億元，較去年同期12.81億元成長達14.63％，續創同期新高。

宜特表示，營收成長動能主要來自於消費性IC轉車用IC驗證需求、先進製程研發開案、台元新廠擴廠效應顯現等3大因素，帶動故障分析、可靠度驗證、材料分析驗證分析委案量同步上揚。

宜特分析，儘管受俄烏戰爭、中國大陸疫情復燃等不確定性影響，全球通膨高漲使智慧手機、PC、平板等需求減緩，全球終端消費力有減弱跡象，但驗證分析產業不受終端產品銷售量多寡影響，而在於客戶研發開案的數量、種類與複雜度，故對公司營運未有太大影響。

宜特指出，包括高速運算（HPC）、車用晶片等新興應用需求仍持續擴大，越來越多消費性IC設計業者轉作車用晶片，全面增加車用研發開案比重。而車用晶片需測試的項目、樣品數量均比消費性晶片多且嚴苛，帶動驗證分析需求大幅提升，挹注營運表現。

其次，宜特表示，隨著台元廠自春節後啟用，公司驗證分析產能擴增，帶動服務能量與市場競爭力提升、就近服務當地相關IC設計業者。在擴廠效應逐步顯現下，挹注公司5月營收成長動能。

此外，多家國際晶片大廠在台設立研發中心，吸引更多國際半導體設備相關業者同步來台布局，使國際客戶驗證分析委案量上揚。而先進製程投入初期良率亦需克服，相關設備商進行材料分析（MA）驗證設備品質需求大增，同步推升宜特材料分析品質委案量。

展望後市，隨著國際晶片大廠、終端品牌大廠的大量委案持續湧進，宜特接單量接續創高，公司對整體營運表現樂觀看待。法人表示，宜特首季營運淡季不淡、營收改寫歷史次高，看好第二季營收將改寫歷史新高。