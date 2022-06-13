英國將在本周一推出該國首個國家糧食策略，重點在於提高國內生產量，以增強糧食安全。

英國政府表示，俄羅斯入侵烏克蘭，衝擊糧食供應，造成價格上漲，凸顯出英國強化糧食安全的必要性。

英政府計畫將廣泛地維持國內糧食生產的水準，並增加某些部門的產出，例如蔬菜栽種和海鮮。農業在2029年前將獲得2.7億英鎊(約3.33億美元)的創新投資。

英國首相強生(Boris Johnson)表示，英國將吃掉更多自己生產的糧食；這將在全國範圍內增加就業機會，促進經濟，減輕物價壓力。該策略將支援農民，保護糧食不受經濟衝擊影響。

該策略在去年接受了一位知名餐廳老闆Henry Dimbleby的獨立評估，包括為食鹽和糖徵稅的建議，以鼓勵加工食品製造商減少使用這類產品。英國當時主要是關注國人健康和減肥問題。而這份增稅建議最後並沒有列入糧食策略中。

環境部長George Eustice表示，政府接受了Dimbleby的大部分建議，並採取了多項政策措施，以提高健康和可持續性，同時還認識到烏克蘭戰爭的挑戰以及疫情對全球經濟的影響。